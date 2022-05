Questi segni sono pessimi colleghi: sono veramente troppo puntigliosi (Di martedì 3 maggio 2022) Minuziosi, criticoni, sempre con il dito puntato verso gli altri: i segni zodiacali più puntigliosi dell’oroscopo sono anche pessimi colleghi! Mettiamola così: ci sono persone che, per quanto abbiano delle caratteristiche sicuramente ammirevoli, non vuoi ritrovarti come colleghi di lavoro. Hai presente di chi stiamo parlando, vero? Qualcuno sempre pronto a far notare i tuoi L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di martedì 3 maggio 2022) Minuziosi, criticoni, sempre con il dito puntato verso gli altri: izodiacali piùdell’oroscopoanche! Mettiamola così: cipersone che, per quanto abbiano delle caratteristiche sicuramente ammirevoli, non vuoi ritrovarti comedi lavoro. Hai presente di chi stiamo parlando, vero? Qualcuno sempre pronto a far notare i tuoi L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

infoitcultura : Oroscopo 2-8 maggio: cosa succede proprio a questi segni per via della Luna - LOLnews - infoitcultura : Oroscopo 2-8 maggio: cosa succede proprio a questi segni per via della Luna - infoitcultura : Nella prima settimana di maggio la fortuna riempirà di soldi questi segni zodiacali - Astronza : Toro, Cancro e Scorpione i segni meno toccati da questi transiti ma che avvertono quest’aria così leggera, leggiadr… - video_virali : Per questi 3 segni zodiacali la semplicità è tutto #oroscopo #zodiaco Leggi ora?? -