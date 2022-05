Premi David di Donatello 2022 | i vincitori in diretta

Leggi su velvetmag

(Di martedì 3 maggio 2022) E’ iniziata la cerimonia di consegna deididell’Accademia del Cinema Italiano. Conducono da Cinecittà Carlo Conti e Drusilla Foer. Dopo due anni di pandemia, il cinema italiano torna a celebrare se stesso in presenza. Il tempio del grande schermo questa sera celebra idi. Dopo vent’anni d’assenza si torna negli iconici studi di Cinecittà. In onda insu RaiUno la 67esima edizione deidi. Nel corso della serata la giuria dell’Accademia del Cinema italiano assegnerà i venti, per ciascuna delle categorie in gara. Tra le candidature che dominano le cinquine, i titoli sono: Freaks out di Gabriele Mainetti, E’ la mano di Dio di Paolo Sorrentino e Qui Rido io di Mario ...