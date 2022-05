Lippi: “Si sta esagerando con l’impostazione dal basso. Raspadori può essere il dopo Dybala” (Di martedì 3 maggio 2022) Marcello Lippi, commissario tecnico dell’Italia campione del mondo nel 2006, è stato intervistato da La Gazzetta dello Sport. L’ex CT ha toccato diversi temi, tra cui l’impostazione dal basso e Paulo Dybala. Di seguito, le sue parole: “Con l’impostazione dal basso si sta esagerando. Si mette in difficoltà in portiere e non è neppure utile per una ripartenza veloce, con questi passaggetti. Il mio portiere indirizza subito l’azione d’attacco. Se serve il lancio lungo, lo faccia. Impossibile non essere un estimatore di Dybala, anche se non conosco le vere motivazioni della separazione. Raspadori, però, può essere il nome giusto per il post”. SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 3 maggio 2022) Marcello, commissario tecnico dell’Italia campione del mondo nel 2006, è stato intervistato da La Gazzetta dello Sport. L’ex CT ha toccato diversi temi, tra cuidale Paulo. Di seguito, le sue parole: “Condalsi sta. Si mette in difficoltà in portiere e non è neppure utile per una ripartenza veloce, con questi passaggetti. Il mio portiere indirizza subito l’azione d’attacco. Se serve il lancio lungo, lo faccia. Impossibile nonun estimatore di, anche se non conosco le vere motivazioni della separazione., però, puòil nome giusto per il post”. SportFace.

Advertising

sportface2016 : #Lippi a La Gazzetta dello Sport: 'L'impostazione dal basso sta diventando un'esasperazione. Di #Dybala sono un gra… - gilbeforla : @TUTTOJUVE_COM Ci sta . Calciatore discreto ( 5 presenze in Nazionale in 4 anni) Allenatore: Vicenza( vice) Comment… - nicolacitarella : La juve di #Lippi nell'era social. Capra ! Come si fa a mandare via patatino Baggio ! #LippiOut Capra ! Come si po… - Poker78Face : @trespo99 @Trasis874 @AJG_Official lippi grandissimo allenatore ha vinto 1 finale su 4 sempre da favorito, quella p… - giovanni_lippi : RT @SJosemariait: Quando nella vita abbiamo le reti vuote, non è tempo di piangerci addosso, di svagarci, di tornare a vecchi passatempi. È… -