Invalsi: quando è lo Stato a calpestare i diritti dell’infanzia (Di martedì 3 maggio 2022) “Maestro ma perché dobbiamo fare l’Invalsi? E perché da settimane la maestra di italiano ci fa fare delle cose come l’Invalsi?”. Sono le domande che molti bambini della scuola primaria si stanno ponendo questa settimana in cui va in scena il festival dei quiz. Solo quello di Sanremo ha battuto questo, andando in onda anche in tempo di Covid. Ma ora che la pandemia ci ha più o meno abbandonati, il virus dell’Invalsi è tornato puntuale come l’influenza. La questione è che bambini e genitori non conoscono bene questo virus che lede i diritti dei minori. Per capire come e quanto l’Invalsi calpesti anche alcuni articoli della Convenzione Onu bisogna leggere il manuale del “somministratore” che viene distribuito agli insegnanti. Premessa. L’Invalsi viene fatto sui bambini di seconda (7 anni) ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 3 maggio 2022) “Maestro ma perché dobbiamo fare l’? E perché da settimane la maestra di italiano ci fa fare delle cose come l’?”. Sono le domande che molti bambini della scuola primaria si stanno ponendo questa settimana in cui va in scena il festival dei quiz. Solo quello di Sanremo ha battuto questo, andando in onda anche in tempo di Covid. Ma ora che la pandemia ci ha più o meno abbandonati, il virus dell’è tornato puntuale come l’influenza. La questione è che bambini e genitori non conoscono bene questo virus che lede idei minori. Per capire come e quanto l’calpesti anche alcuni articoli della Convenzione Onu bisogna leggere il manuale del “somministratore” che viene distribuito agli insegnanti. Premessa. L’viene fatto sui bambini di seconda (7 anni) ...

