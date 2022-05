Il mito delle origini ebree di Hitler

Leggi su butac

(Di martedì 3 maggio 2022) Il ministro degli esteri russo Lavrov, in un’intervista alla trasmissione Zona Bianca (Rete 4), ha affermato cheaveva; il tutto per dimostrare che Zelensky, ebreo, potrebbe tranquillamente essere nazista. Lavrov ci ha abituati in questi mesi a una serie di dichiarazioni paradossali e di vere e proprie negazioni della realtà, al punto che mi aspetto un giorno di sentirgli dichiarare che lui non è il ministro degli Esteri russo, ma Lillo. Tuttavia la questionepresunteebraiche dimerita di essere approfondita perché circola ormai da quasi un secolo. I fattinacque a Braunau il 20 aprile 1889 da Aloise Paula Pölzl. A sinistra Paula Pölzl, al centro Adolf, a destra Alois ...