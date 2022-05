Guerra in Ucraina, “Orban sapeva”. Francesco: “Voglio incontrare Putin” (Di martedì 3 maggio 2022) Continua a Mariupol, in Ucraina, l’evacuazione dei civili dalla città e dai bunker dell’acciaieria di Azovstal in particolare. Ed emergono nuovi aspetti all’origine della Guerra che la Russia ha scatenato: l’Ungheria “sapeva” accusano da Kiev. Da Roma papa Francesco afferma: “Voglio incontrare Putin“. È attesa per oggi 3 maggio la ripresa delle operazioni di evacuazione dei civili dalla città martire di Mariupol, nell’Ucraina del Sud. I primi fatti uscire dall’acciaieria Azovstal sono arrivati dopo un viaggio durato lunghe ore a Zaporizhzhia, nella tarda serata di ieri 2 maggio. “Si tratta – recita un comunicato – principalmente di donne, bambini e anziani, che ora avranno accesso a cure mediche, cibo, medicine e assistenza psicologica“. Ma ce ne ... Leggi su velvetmag (Di martedì 3 maggio 2022) Continua a Mariupol, in, l’evacuazione dei civili dalla città e dai bunker dell’acciaieria di Azovstal in particolare. Ed emergono nuovi aspetti all’origine dellache la Russia ha scatenato: l’Ungheria “” accusano da Kiev. Da Roma papaafferma: ““. È attesa per oggi 3 maggio la ripresa delle operazioni di evacuazione dei civili dalla città martire di Mariupol, nell’del Sud. I primi fatti uscire dall’acciaieria Azovstal sono arrivati dopo un viaggio durato lunghe ore a Zaporizhzhia, nella tarda serata di ieri 2 maggio. “Si tratta – recita un comunicato – principalmente di donne, bambini e anziani, che ora avranno accesso a cure mediche, cibo, medicine e assistenza psicologica“. Ma ce ne ...

