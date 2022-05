Energia, Draghi: giusto tassare extraprofitti imprese (Di martedì 3 maggio 2022) E' giusto intervenire sugli extraprofitti delle imprese che hanno acquistato combustibili fossili. Lo ha ribadito il presidente del Consiglio, Mario Draghi, rispondendo alle domande degli ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 3 maggio 2022) E'intervenire suglidelleche hanno acquistato combustibili fossili. Lo ha ribadito il presidente del Consiglio, Mario, rispondendo alle domande degli ...

Advertising

EnricoLetta : Bene #AssegnoEnergia per compensare i costi della guerra di #Putin. #Draghi tassa extraprofitti di multinazionali d… - martaottaviani : Nonostante le pressioni della #Russia e l’evidente parzialità di tante trasmissioni serali, #Draghi ha annunciato c… - Palazzo_Chigi : #Europarlamento, Draghi: Abbiamo bisogno di un federalismo pragmatico, che abbracci tutti gli ambiti colpiti dalle… - StefanoDeloren1 : RT @Palazzo_Chigi: #Europarlamento, Draghi: dobbiamo trovare subito soluzioni per proteggere le famiglie e le imprese dai rincari del costo… - mariamacina : Per il PdC Mario Draghi, intervenuto alla plenaria del Parlamento Europeo, «abbiamo bisogno di un federalismo pragm… -