Bruno Peres: "A Roma avrei potuto dare di più. Fonseca? Gioie e arrabbiature" (Di martedì 3 maggio 2022) Roma - Bruno Peres vince in Turchia. Fresco di vittoria del titolo nel campionato turco con il Trabzonspor , Il terzino barasiliano ha rilasciato un'intervista a gianlucadimarzio.com parlando tornando ... Leggi su corrieredellosport (Di martedì 3 maggio 2022)vince in Turchia. Fresco di vittoria del titolo nel campionato turco con il Trabzonspor , Il terzino barasiliano ha rilasciato un'intervista a gianlucadimarzio.com parlando tornando ...

Advertising

DiMarzio : Dallo scudetto con il #Trabzonspor al suo passato in Italia. Bruno #Peres ricorda gli anni a #Torino e #Roma. La no… - tivibuspor : Bruno Peres?? - sportli26181512 : Bruno Peres: “A Roma avrei potuto dare di più. Fonseca? Gioie e arrabbiature”: Il terzino: 'Il portoghese con me è… - Julio_Arnes : Il Trabzonspor campione di Turchia ha in rosa gli ex Serie A Vitor Hugo (Fiorentina), Hamsik (Napoli), Cornelius (P… - TUTTOJUVE_COM : Bruno Peres: “Il gol alla Juve il più bello della carriera. Pensavo che qualcuno mi fermasse” -