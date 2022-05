Branco di cinghiali carica una signora in centro a Roma | lei scappa ma il disastro targato Pd

(Di martedì 3 maggio 2022) Isembravano una presenza inquietante a, frutto della cattiva gestione della sindaca grillina. Che ne vuol sapere l'inesperta Virginia Raggi, si diceva, di come si gestisce una città complessa e complicata come la Capitale, dove non funziona nulla: mezzi pubblici che prendono fuoco, discariche a cielo aperto nelle periferie e monnezza ovunque nel pienostorico. Quante promesse in campagna elettore da quella sinistra arrogante e convinta di saper fare meglio degli altri. Ed eccolo Gualtieri, sindaco di, travolto dallo spinoso problema dei. Diventati nel frattempo ancora più aggressivi. Che proprio l'altra notte alla Balduina, quartiere diNord, hanno aggredito una donna di 43 anni, non una nonnetta di ottant'anni impossibilitata a darsela a ...

Advertising

petergomezblog : Roma, branco di otto cinghiali aggredisce una donna alla Balduina - JohnRambo2014 : RT @ViolaRemedi: A Roma un branco di cinghiali aggredisce una donna. Nessuno dei nostri solerti media si sogna di accostare all'accaduto il… - FulvioFrati : RT @ViolaRemedi: A Roma un branco di cinghiali aggredisce una donna. Nessuno dei nostri solerti media si sogna di accostare all'accaduto il… - federicovf69 : RT @ViolaRemedi: A Roma un branco di cinghiali aggredisce una donna. Nessuno dei nostri solerti media si sogna di accostare all'accaduto il… - hewhowasliving : RT @ViolaRemedi: A Roma un branco di cinghiali aggredisce una donna. Nessuno dei nostri solerti media si sogna di accostare all'accaduto il… -

Così il presidente di Coldiretti Lazio, David Granieri, riguardo all'aggressione subita da una donna a Roma da parte di undi otto, tra cui sei cuccioli. "Questo non è ammissibile in ...... anche oggi si registra l'ennesimo attacco di un, conseguenza dell'immondizia in cui annega ... monitorare e gestire nel tempo le popolazioni di. Un fallimento che ha portato all'...che «i cittadini a Roma sono ostaggio dei cinghiali» come dimostra l’aggressione subita da una donna nella Capitale da parte di un branco di otto cinghiali, tra cui sei cuccioli. La stessa ...Coldiretti: «Danni per 10 milioni di euro a causa dei cinghiali» La Coldiretti, associazione che tutela i coltivatori diretti, lancia il grido d’allarme, in seguito all’attacco di un branco ...