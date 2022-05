Alessandro Venturelli scomparso | la pista olandese

Leggi su chihaucciso

(Di martedì 3 maggio 2022)da Sassuolo 18 mesi fa. Era il 5 dicembre 2022 quando del giovane si sono perse le tracce: che fine ha fatto? Oggi il caso si riapre con una interessante novità: ci sarebbe unache porterebbe in Olanda aprendo così ad una maggiore speranza per la famiglia. A parlarne nella giornata di martedì 3 maggio è stata la madre di, la signora Roberta Carassai.da 18 mesi: le ultime novità Andrea, la mamma a Storie Italianeavrebbe cercato e poi cancellato mappe e informazioni sull’Olanda come evidenziato dal perito ingaggiato dalla famiglia del giovane. Dietro la sparizione del ragazzo continua ...