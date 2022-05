Ultime Notizie Roma del 02-05-2022 ore 12 | 10

(Di lunedì 2 maggio 2022)dailynews radiogiornale ancora Ben ritrovati all’ascolto dalla redazione da parte Francesco Vitale in studio dei paesi che forniscono armi all’ucraina devono essere consegnati alla giustizia come criminali di guerra lo scrive su telegram è il presidente della Duma vyacheslav volodin lo riporta il leader degli stati europei guidati dalla Germania possono trascinare i loro popoli in enormi problemi e si diventano parte del conflitto fornendo armamenti all’ucraina tutti i capi di Stato che hanno deciso di fornire armi si sono sporcati e devono essere portati davanti alla giustizia come criminali di guerra una donna di 34 anni è stata uccisa ieri sera a coltellate in strada dal fratello a Genova nel quartiere di Quinto la vittima stava portando a spasso il cane quando il quarantenne le si è avvicinato e l’ha colpita In seguito a un litigio l’uomo è stato fermato viene ...

Il taglio delle accise sui carburanti sarà in vigore fino all' 8 luglio : lo prevede la bozza del decreto che sarà sul tavolo del Consiglio dei ministri che estende la riduzione anche al gas per ...Pertanto, leregistrazioni sono decisive, soprattutto per le frequentazioni in corso. Venerdì 29 e sabato 30 aprile sono state registrate due nuove puntate e stando a quanto anticipato dalla ... Ucraina ultime notizie. Usa: Presto Biden a Kiev. Lavrov: Italia in prima fila contro Russia Ci sono poi numerosi nomi che al momento non sono ancora confermati, ma che sono stati avvistati a New York nelle ultime ore e, secondo alcune voci, potrebbero prendere parte al Met Gala 2022.Stasera, lunedì 2 maggio, andrà in onda una nuova puntata di Report, il programma d’inchiesta condotto da Sigfrido Ranucci su Rai 3 che tratta di temi di attualità analizzati da interessanti reportage ...