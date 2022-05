Smart #1 - Al via le prenotazioni per la Launch Edition (Di lunedì 2 maggio 2022) La Smart ha aperto i preordini in Italia per la #1 Launch Edition. La prima crossover elettrica del marchio, lunga 4,27 metri con 411 litri disponibili per i bagagli) sarà costruita in soli 1.000 esemplari, di cui 150 riservati al nostro Paese. Il listino completo della sport utility sarà presentato solo a settembre e in quella occasione sarà possibile perfezionare l'ordine. Le consegne sono previste all'inizio del 2023. Una su mille. La personalizzazione della Launch Edition è affidata alla combinazione esterna Digital White con finiture Matt Gold, ripresa poi anche nell'abitacolo con i rivestimenti in pelle e tessuto Total White e con gli inserti Matt Gold. La dotazione include anche i cerchi da 19" personalizzati, il tetto panoramico con motivo Checkered Flag, l'infotainment da 12,8", il sistema di ... Leggi su quattroruote (Di lunedì 2 maggio 2022) Laha aperto i preordini in Italia per la #1. La prima crossover elettrica del marchio, lunga 4,27 metri con 411 litri disponibili per i bagagli) sarà costruita in soli 1.000 esemplari, di cui 150 riservati al nostro Paese. Il listino completo della sport utility sarà presentato solo a settembre e in quella occasione sarà possibile perfezionare l'ordine. Le consegne sono previste all'inizio del 2023. Una su mille. La personalizzazione dellaè affidata alla combinazione esterna Digital White con finiture Matt Gold, ripresa poi anche nell'abitacolo con i rivestimenti in pelle e tessuto Total White e con gli inserti Matt Gold. La dotazione include anche i cerchi da 19" personalizzati, il tetto panoramico con motivo Checkered Flag, l'infotainment da 12,8", il sistema di ...

