(Di lunedì 2 maggio 2022) Paura aper un incidente avvenuto alle giostre in pieno centro, in via Principe Eugenio. Treni sono rimastiper il cedimento di unadi quelle...

infoitinterno : Sabaudia, la giostra crolla: tre ragazzi feriti - infoitinterno : Sabaudia, palo cade sulla giostra: paura per tre ragazzini romani rimasti feriti - infoitinterno : Terrore al luna park di Sabaudia, 3 adolescenti precipitano dalla giostra: uno è grave - zazoomblog : Terrore al luna park di Sabaudia 3 adolescenti precipitano dalla giostra: uno è grave - #Terrore #Sabaudia… - ilfaroonline : Terrore al luna park di Sabaudia, 3 adolescenti precipitano dalla giostra: uno è grave -

Il cedimento di unaal luna park diha provocato il ferimento di tre ragazzi di undici, quattordici e quindici anni: il più grave è proprio quest'ultimo, portato con l'eliambulanza all'ospedale Bambino ...Paura aper un incidente avvenuto alle giostre in pieno centro, in via Principe Eugenio. Tre ragazzini sono rimasti feriti per il cedimento di unadi quelle comunemente definite 'calci in ...Il cedimento di una giostra al luna park di Sabaudia ha provocato il ferimento di tre ragazzi di undici, quattordici e quindici anni: il più grave è proprio quest’ultimo, portato con l’eliambulanza ...(Il Faro online) Giostra si rompe al luna park, tre ragazzini cadono dai seggiolini: uno è grave L’incidente è avvenuto al Luna Park di Sabaudia. Giostra cede al luna park: sequestrata dai carabinieri ...