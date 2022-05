Plastica, adesso c’è un enzima che riesce a “digerirla” in sole 24 ore (Di lunedì 2 maggio 2022) Forse è la svolta per quanto riguarda lo smaltimento della Plastica: è stato infatti recentemente scoperto un enzima in grado di digerire la stessa nel giro di brevissimo tempo. Plastica, 2/5/2022 – Computermagazine.itCome è ben noto, la Plastica è stata messa al bando a livello mondiale, proprio per la sua enorme capacità di durata: in poche parole, ci vogliono anni affinchè si degradi, con tutto ciò che ne consegue, ma forse di qui a breve le cose potrebbero decisamente cambiare. Come ricorda Hdblog.it, l’idea di “mangiarsi” la Plastica attraverso un catalizzatore risale a sei anni fa, precisamente al 2016, quando un gruppo di ricercatori giapponesi scoprì appunto un batterio che si cibava di enzimi per decomporre il polietilene tereftalato, meglio conosciuto come PET, nel giro di breve tempo, ... Leggi su computermagazine (Di lunedì 2 maggio 2022) Forse è la svolta per quanto riguarda lo smaltimento della: è stato infatti recentemente scoperto unin grado di digerire la stessa nel giro di brevissimo tempo., 2/5/2022 – Computermagazine.itCome è ben noto, laè stata messa al bando a livello mondiale, proprio per la sua enorme capacità di durata: in poche parole, ci vogliono anni affinchè si degradi, con tutto ciò che ne consegue, ma forse di qui a breve le cose potrebbero decisamente cambiare. Come ricorda Hdblog.it, l’idea di “mangiarsi” laattraverso un catalizzatore risale a sei anni fa, precisamente al 2016, quando un gruppo di ricercatori giapponesi scoprì appunto un batterio che si cibava di enzimi per decomporre il polietilene tereftalato, meglio conosciuto come PET, nel giro di breve tempo, ...

