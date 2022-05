Pagelle Atalanta Salernitana | Pasalic salva Gasp | bene Djuric – VOTI

(Di lunedì 2 maggio 2022) I top e flop e iai protagonisti del match valido per la 35ª giornata di Serie A 2021/22:Ledei protagonisti del match tra, valido per la 35ª giornata del campionato di Serie A 2021/2022. TOP: Ederson,FLOP: Muriel, Zapata al termine del primo tempo(3-4-1-2): Musso 6; Scalvini 5 (46?7), Demiral 5 (46? Djimsiti 6), Palomino 6; Hateboer 5 (54? Mahele 6), De Roon 5.5, Freuler 6, Zappacosta 5.5; Boga 5; Muriel 5 (76? Malinovskyi 6.5), Zapata 5 (54? Miranchuk 6). All.erini 6.(3-5-1-1): Sepe 6.5; Mazzocchi 6.5 (84? Dragusin 5), Fazio ...

Pall_Gonfiato : #SerieA - I voti ai protagonisti del monday night #AtalantaSalernitana - zazoomblog : Pagelle Atalanta Salernitana: TOP e FLOP all’intervallo – VOTI - #Pagelle #Atalanta #Salernitana: - Atalantinicom : #Atalanta - Le pagelle di Muriel: prestazione devastant... - marinabeccuti : Atalanta-Torino, il confronto delle pagelle di Tommaso Pobega - Torinogranatait : Atalanta-Torino, il confronto delle pagelle di Tommaso Pobega -

ASCOLTA I top e flop e i voti ai protagonisti del match valido per la 35ª giornata di Serie A 2021/22:Salernitana Ledei protagonisti del match trae Salernitana, valido per la 35ª giornata del campionato di Serie A 2021/2022. TOP: Ederson, Djuric al termine del primo ...... è una vera e propria bagarre: quattro squadre ( Roma , Lazio ,e Fiorentina ) in quattro ... Leggi anche > Roma - Bologna 0 - 0, le: Zaniolo non punge, il turn over di Mou non funziona ...L’Atalanta reagisce e trova il pareggio all’88’ con Pasalic. Un punto che permette ai granata di avvicinarsi al Cagliari, ora distante solo due lunghezze, mentre i nerazzurri agganciano la Fiorentina ...Le pagelle e i voti di Atalanta-Salernitana 1-1, match della trentacinquesima giornata di Serie A. Al 27' c’è il vantaggio granata sul solito asse: sponda di testa di Djuric, zampata vincente di ...