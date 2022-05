Orso enorme terrorizza un intero Paese | sfugge alla cattura da 7 mesi | i gravi danni creati finora

Leggi su thesocialpost

(Di lunedì 2 maggio 2022) È conosciuto anche come “Jake”, “Yogi” e “Big Guy” ed è stato soprannominato “Hank the Tank”. Si tratta di undi grandi dimensioni (dal peso di circa 227 chili) che dairrompe nelle case della zona di Lake Tahoe in California, spaventando gli abitanti. L’estate scorsa i primi avvistamenti L’ha cominciato a danneggiare numerose proprietà in cerca di cibo l’estate scorsa. Secondo il Dipartimento della pesca e della fauna selvatica della California (CDFW), nell’arco di 7l’animale avrebbe causato ingentia 33 abitazioni, entrando con forza in almeno 28 case. L’è noto per aver rotto finestre con le sue grandi zampe e per essere andato in cerca di fessure che gli consentissero di procurarsi del cibo. Il suo comportamento spudorato gli ha permesso di ...