Leao sempre più leader: quanto pesano i gol del portoghese (Di lunedì 2 maggio 2022) Leao con i suoi gol sta trascinando il Milan verso lo scudetto. Quello alla Fiorentina non è il primo gol pesante fatto in questa stagione Leao con i suoi gol sta trascinando il Milan verso lo scudetto. Quello alla Fiorentina non è il solo gol pesante fatto dal portoghese. Come riportato da Sky Sport, il 17 rossonero è stato decisivo nel sbloccare molte delle partite del Diavolo bloccate fino a quel momento sul risultato di parità: alla seconda giornata contro il Cagliari – gol del 2-1 con la partita finita 4-1- alla terza contro la Lazio con il gol del 1-0 – partita finita 2-0 – alla nona in Bologna Milan con il gol dello 0-1 – partita finita 2-4 – e tra la 25ª e la 35ª giornata contro Sampdoria, Udinese, Genoa e Fiorentina – tutte finite 1-0 tranne quella contro i bianconeri terminata 1-1. L'articolo proviene da Calcio News ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 2 maggio 2022)con i suoi gol sta trascinando il Milan verso lo scudetto. Quello alla Fiorentina non è il primo gol pesante fatto in questa stagionecon i suoi gol sta trascinando il Milan verso lo scudetto. Quello alla Fiorentina non è il solo gol pesante fatto dal. Come riportato da Sky Sport, il 17 rossonero è stato decisivo nel sbloccare molte delle partite del Diavolo bloccate fino a quel momento sul risultato di parità: alla seconda giornata contro il Cagliari – gol del 2-1 con la partita finita 4-1- alla terza contro la Lazio con il gol del 1-0 – partita finita 2-0 – alla nona in Bologna Milan con il gol dello 0-1 – partita finita 2-4 – e tra la 25ª e la 35ª giornata contro Sampdoria, Udinese, Genoa e Fiorentina – tutte finite 1-0 tranne quella contro i bianconeri terminata 1-1. L'articolo proviene da Calcio News ...

MonsieurPaul6 : @FabRavezzani @qsvs Aggiungo gomitata di theo ignorata? Fallo di maignan ignorato ? Rigore su leao possibile 30 min… - ilgiova5 : @NonEvoluto Concordo c'è e nel replay in diretta di vedeva il contatto. Non l'ha visto ed è stato richiamato. Non i… - PAOLOCARLESI : @pizzico76 Leao e' 3 anni che e' in Italia, Maignan non so. E' probabile che Ikone' il prossimo anno faccia meglio… - Sebastiano73 : @AnotherRand0m @BanterEraFan @_ElPrincipe22 ma che ragionamento è questo? Ibra arrivò a gennaio, Leao e Theo l'esta… - gbmilanista : @UbriacoACM A parte Calabria, nell'11 titolare non è rimasto nessuno di quelli pre COVID. Theo, Leao, Bennacer arri… -