LDA annuncia il suo omonimo primo album: la tracklist e la copertina (Di lunedì 2 maggio 2022) , la data di uscita e i produttori Dopo l'uscita del nuovo singolo Bandana (Columbia Records Italy/Sony Music Italy), stabile tra le tendenze musicali di YouTube, LDA ha deciso di rendere nuovamente felici i suoi fan annunciando l'arrivo del suo primo omonimo album LDA (Columbia Records Italy/Sony Music Italy), fuori il 13 maggio e già disponibile in pre-order fisico, pre-save e pre-add al link https://LDA.lnk.to/LDA. L'artista, tra i protagonisti più amati e streammati di Amici21, ha rivelato anche la tracklist di quello che sarà il suo album d'esordio, che vede la collaborazione di alcuni importanti producer, come ZEF, Michele Canova e D. Whale: 1. "Quello che fa male" 2. "Bandana" 3. "SAI" 4. "Io volevo solo te" 5. "Scusa" 6. "Vivimi" 7. "RESTA" Ad anticipare l'uscita di LDA, ...

