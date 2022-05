La Salernitana non perde più: impresa sfiorata e 1-1 con l’Atalanta (Di lunedì 2 maggio 2022) l’Atalanta soffre in casa contro una Salernitana nel pieno della forma: a Bergamo, al triplice fischio, il match termina 1-1. La sconfitta del Cagliari, del Genoa e del Venezia erano carburanti essenziali, coi quali la Salernitana di Nicola arrivava nel motore per la gara di Bergamo. Lo sapeva bene l’Atalanta, che sin dal primo minuto Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di lunedì 2 maggio 2022)soffre in casa contro unanel pieno della forma: a Bergamo, al triplice fischio, il match termina 1-1. La sconfitta del Cagliari, del Genoa e del Venezia erano carburanti essenziali, coi quali ladi Nicola arrivava nel motore per la gara di Bergamo. Lo sapeva bene, che sin dal primo minuto Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

FranckRibery : 9 punti in 3 partite. Oggi grande vittoria e grazie a tutti i tifosi, è stata un’emozione grandissima. Adesso dobbi… - MatteoDG93 : La #Salernitana può salvarsi anche se perde in casa contro il #Cagliari. Battendo #Venezia, #Empoli e #Udinese chiu… - Forzasuccesso : @_ElPrincipe22 Ma la Salernitana non si è salvata - goddy1908 : Mado' non ci credo che forse la salernitana potrebbe salvarsi dopo tutto il casino di dicembre con Lotito proprieta… - Gianni78605577 : @massipasque Lo sto scrivendo da 4 turni. 4 sconfitte consecutive della Fiorentina. 3 vittorie e un pareggio della… -