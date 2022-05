Kiev: «Due motovedette russe distrutte dal drone Bayraktar all’Isola dei Serpenti» – Il video (Di lunedì 2 maggio 2022) Il comandante in capo delle forze armate ucraine, il generale Valery Zaluzhny, ha fatto sapere che l’esercito ha distrutto questa mattina all’alba due motovedette russe classe Raptor vicino all’Isola dei Serpenti. «Il drone da combattimento Bayraktar funziona. Insieme per la vittoria!», ha aggiunto Zaluzhny. I droni Bayraktar sono stati forniti a Kiev dalla Turchia e sono già stati impiegati in diversi conflitti, tra cui quello in Siria, in Iraq, in Etiopia, in Azerbaijan, e dall’Ucraina stessa per combattere i separatisti filorussi nella regione orientale del Donbass. Leggi anche: Cosa sono i droni turchi Bayraktar, l’arma dell’esercito ucraino che ha frenato l’avanzata dei russi Le immagini dei droni mostrano la cittadina ... Leggi su open.online (Di lunedì 2 maggio 2022) Il comandante in capo delle forze armate ucraine, il generale Valery Zaluzhny, ha fatto sapere che l’esercito ha distrutto questa mattina all’alba dueclasse Raptor vicinodei. «Ilda combattimentofunziona. Insieme per la vittoria!», ha aggiunto Zaluzhny. I dronisono stati forniti adalla Turchia e sono già stati impiegati in diversi conflitti, tra cui quello in Siria, in Iraq, in Etiopia, in Azerbaijan, e dall’Ucraina stessa per combattere i separatisti filorussi nella regione orientale del Donbass. Leggi anche: Cosa sono i droni turchi, l’arma dell’esercito ucraino che ha frenato l’avanzata dei russi Le immagini dei droni mostrano la cittadina ...

