In commissione di Vigilanza ci si chiede se l'ad RAI abbia autorizzato il direttore del Tg2 a intervenire alla convention di FdI (Di lunedì 2 maggio 2022) La commissione di Vigilanza Rai, a quanto pare, è abbastanza in subbuglio in seguito all'intervento – nel corso della convention di Fratelli d'Italia a Milano – di Gennaro Sangiuliano, direttore del Tg2, esattamente prima del discorso clou di Giorgia Meloni. Le proteste arrivano soprattutto dai componenti della commissione che sono esponenti di partiti di centro e di centrosinistra. In modo particolare, Michele Anzaldi di Italia Viva si chiede se l'amministratore delegato della rai Carlo Fuertes abbia autorizzato effettivamente il direttore del Tg2 a partecipare a questa convention politica. «Come ha potuto l'amministratore delegato Fuortes autorizzare una tale umiliazione della funzione del servizio pubblico? – ha ...

