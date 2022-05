I lavoratori sono tornati ai livelli pre-pandemia, ma intanto è cambiato tutto (Di lunedì 2 maggio 2022) I numeri dell’Istat sul mese di marzo 2022 lo certificano per la prima volta in due anni. Il numero di occupati in Italia è tornato quello di febbraio 2020, prima che si desse notizia del primo caso di Covid-19 a Codogno. Con il tasso di occupazione salito alla percentuale record di 59,9%. Quello di disoccupazione sceso all’8,3%, ai livelli del 2010. E il tasso di inattività ridotto al 34,5%, come prima della pandemia. Eppure, in questi due anni, nulla è rimasto come prima. E la composizione del mercato in lento risveglio è radicalmente cambiata. Anche perché, nel frattempo, è arrivata la guerra russa in Ucraina. E se la crisi Covid aveva colpito soprattutto i servizi, a sentire gli effetti della crisi oggi – tra rincari e blocchi dei commerci – è soprattutto la manifattura. Rispetto al mese precedente – quando i ... Leggi su linkiesta (Di lunedì 2 maggio 2022) I numeri dell’Istat sul mese di marzo 2022 lo certificano per la prima volta in due anni. Il numero di occupati in Italia è tornato quello di febbraio 2020, prima che si desse notizia del primo caso di Covid-19 a Codogno. Con il tasso di occupazione salito alla percentuale record di 59,9%. Quello di disoccupazione sceso all’8,3%, aidel 2010. E il tasso di inattività ridotto al 34,5%, come prima della. Eppure, in questi due anni, nulla è rimasto come prima. E la composizione del mercato in lento risveglio è radicalmente cambiata. Anche perché, nel frattempo, è arrivata la guerra russa in Ucraina. E se la crisi Covid aveva colpito soprati servizi, a sentire gli effetti della crisi oggi – tra rincari e blocchi dei commerci – è sopratla manifattura. Rispetto al mese precedente – quando i ...

Mov5Stelle : Ancora oggi, in Italia, ci sono lavoratrici e lavoratori con stipendi che non gli permettono di arrivare alla fine… - CarloVerdelli : Buon #PrimoMaggio alle famiglie delle lavoratrici e dei lavoratori che non faranno festa perché di lavoro sono mort… - Mov5Stelle : #Salariominimo, stop ai tirocini gratuiti, più investimenti nella sicurezza sul lavoro sono per noi obiettivi impre… - CenciAngelo : RT @AlessandroFusi9: Oggi in occasione del primo maggio ricordiamo che migliaia di lavoratori sono esclusi dai luoghi di lavoro per respons… - manuzzim : RT @Leonard1306__: Hanno anche il coraggio di celebrare la Festa dei lavoratori dopo aver subordinato il diritto al lavoro ad un lasciapass… -