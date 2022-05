Highlights e gol Atalanta-Salernitana 1-1 | Serie A 2021 2022 VIDEO

Leggi su sportface

(Di lunedì 2 maggio 2022) Le pagelle e i voti di1-1, match della trentacinquesima giornata diA. Decidono le reti di Ederson e Pasalic che regalano un punto alle due squadre: sorride Nicola che guadagna un passettino in più verso la salvezza, non può essere soddisfatto Gasperini che non riesce ad avvicinarsi a Roma e Lazio come vorrebbe. PAGELLE SportFace.