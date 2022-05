Giulio Regeni, la Procura di Roma fa ricorso in Cassazione contro la decisione del Gup di sospendere il processo (Di lunedì 2 maggio 2022) I quattro agenti della National Security egiziana imputati per il sequestro, le torture e l’omicidio di Giulio Regeni sono dei “falsi” inconsapevoli. Così, la Procura di Roma che ha svolto le indagini sul caso ha fatto ricorso contro l’ordinanza del Gup che anche nel corso dell’ultima udienza ha deciso per la sospensione del processo visto che non si è ancora riusciti a procedere con l’iscrizione di domicilio degli uomini. Una motivazione, quella data dal Gup su indicazione della Corte d’Assise, che secondo i pm Romani non è tecnicamente corretta: “La Procura – si legge nel comunicato di Piazzale Clodio – ritiene di dover dare una diversa valutazione tecnica rispetto a quella della Corte d’Assise, cui il Gup era vincolato, in ordine ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 2 maggio 2022) I quattro agenti della National Security egiziana imputati per il sequestro, le torture e l’omicidio disono dei “falsi” inconsapevoli. Così, ladiche ha svolto le indagini sul caso ha fattol’ordinanza del Gup che anche nel corso dell’ultima udienza ha deciso per la sospensione delvisto che non si è ancora riusciti a procedere con l’iscrizione di domicilio degli uomini. Una motivazione, quella data dal Gup su indicazione della Corte d’Assise, che secondo i pmni non è tecnicamente corretta: “La– si legge nel comunicato di Piazzale Clodio – ritiene di dover dare una diversa valutazione tecnica rispetto a quella della Corte d’Assise, cui il Gup era vincolato, in ordine ...

