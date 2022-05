Mediagol : Avellino, Gautieri: “Foggia? La partita è troppo importante. Per noi una rivincita - ptvtelenostra : CONFERENZA STAMPA - DE VITO, BIANCOLINO, DE NAPOLI E GAUTIERI PRESENTANO AVELLINO-FOGGIA - - ottopagine : Avellino, 'Il tempo dell'unione': Gautieri con De VIto, De Napoli e Biancolino #Avellino - usavellino1912_ : ?? Le dichiarazioni di mister Carmine Gautieri in conferenza stampa ?? - anteprima24 : ** ##Avellino, Gautieri lancia la sfida: 'A casa nostra comandiamo noi' ** -

. Si avvicina l'esordio nei playoff per l'e sarà già dentro o fuori in gara unica per i lupi. Mercoledì (ore 20.30) la squadra di Carmineospiterà il Foggia . All'basterà il pareggio al 90' per accedere al turno successivo. Prezzi popolari per la sfida con i satanelli e la scelta è stata commentata così dall'...Carmine sa il fatto suo. Ci pensa lui a fare il bene dell'. - ha affermato Tesser in collegamento telefonico - Conosco il Padova e la Reggiana, che sono due grandissime squadre, ...“Ripartiamo da Foggia dove abbiamo fatto una prestazione non buona sotto tutti gli aspetti e abbiamo la fortuna, e la grande opportunità, di giocare di nuovo contro una squadra che domenica ci ha ...A proposito della classifica stravolta nel girone C di Serie C a seguito dell’esclusione del Catania dal campionato (e non solo), l’allenatore dell’Avellino Carmine Gautieri ha rilasciato alcune ...