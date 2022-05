Atalanta, serve il pieno: l’Europa non è ancora impossibile (Di lunedì 2 maggio 2022) Atalanta, metti la freccia. È un’altra occasione d’oro, quella che si presenta stasera, lunedì, (20,45 al Gewiss Stadium) contro la Salernitana che sta cercando di completare la sua straordinaria rimonta salvezza. Però… l’Europa è ancora possibile, così dicono i numeri, anche e soprattutto in questa giornata, che ha visto rallentare la Roma e fermarsi la Fiorentina. E la Lazio dovrebbe ringraziare un clamoroso errore arbitrale (il gol di Acerbi in fuorigioco per il 4-3) che le ha consentito di guadagnare tre punti invece che uno. Assurdo, se potranno (facilmente) essere punti decisivi per l’Europa. Anzi, vogliamo rinfrescare la memoria? Nasca era anche il Var di Atalanta-Roma, quello che aveva annullato il gol di Zapata per un inesistente tocco (o fuorigioco) di Palomino. Comunque, ... Leggi su bergamonews (Di lunedì 2 maggio 2022), metti la freccia. È un’altra occasione d’oro, quella che si presenta stasera, lunedì, (20,45 al Gewiss Stadium) contro la Salernitana che sta cercando di completare la sua straordinaria rimonta salvezza. Però…possibile, così dicono i numeri, anche e soprattutto in questa giornata, che ha visto rallentare la Roma e fermarsi la Fiorentina. E la Lazio dovrebbe ringraziare un clamoroso errore arbitrale (il gol di Acerbi in fuorigioco per il 4-3) che le ha consentito di guadagnare tre punti invece che uno. Assurdo, se potranno (facilmente) essere punti decisivi per. Anzi, vogliamo rinfrescare la memoria? Nasca era anche il Var di-Roma, quello che aveva annullato il gol di Zapata per un inesistente tocco (o fuorigioco) di Palomino. Comunque, ...

