Armi pesanti in Ucraina | Draghi taglia corto | “Non vogliamo escalation Ma se Kiev non si difende non avrà la pace | ma schiavitù Lealtà agli alleati non in discussione”

(Di lunedì 2 maggio 2022) “L’atteggiamento italiano sulla politica estera, sulla guerra ine lanon è in“. In conferenza stampa dopo l’approvazione del decreto Aiuti, Mariousa toni nettissimi nel rispondere a chi – in vista della sua visita a Washington il 10 maggio prossimo – gli chiede se la linea del nostro Paese sulla crisi internazionale e l’invio disi discosterà da quella della Casa bianca. “Noi cerchiamo la, non abbiamo bisogno di riposizionare l’Italia, non c’è nessun appiattimento” sulle posizioni di Joe Biden, sostiene il presidente del Consiglio. “Non c’è differenza tra le posizioni di Francia e Germania” e quelle del nostro Paese “circa l’invio d’”, dice, perché ...

GiuseppeConteIT : Il @Mov5Stelle si oppone convintamente all’invio e all’utilizzo di armi sempre più pesanti, sempre più letali. Sono… - fattoquotidiano : Insiste e insisterà, l’avvocato. “Il M5S si oppone convintamente all’invio di armi sempre più pesanti e letali all’… - GiovaQuez : Il Bundestag tedesco ha approvato la consegna di armi pesanti all'Ucraina. Dopo il dibattito parlamentare, la mozio… - cdghietta : RT @settembrini61: @OttoemezzoTW @EnricoLetta interv. Lavrov, propaganda o pluralismo? @tomasomontanari Metacomunicazione che distrae dalla… - FrankTaricone : RT @settembrini61: @OttoemezzoTW @EnricoLetta interv. Lavrov, propaganda o pluralismo? @tomasomontanari Metacomunicazione che distrae dalla… -

Il Fatto Quotidiano

Giuseppe Conte prende posizione sui temi, come la questione del braccio di ferro sull'invio diin Ucraina, che lo hanno visto in rotta con i dem. "Ci sono rimasto male: di fronte ad una ...... avvocati e creativi che avevano condannato la guerra di aggressione russa esortando però il governo federale a non inviarein Ucraina; Nuovo attacco su Odessa. 'Ci sono morti e feriti' ... Armi pesanti in Ucraina, Draghi taglia corto: “Non vogliamo escalation Intanto è scontro tra M5S e Pd. Giuseppe Conte prende posizione sui temi, come la questione del braccio di ferro sull’invio di armi pesanti in Ucraina, che lo hanno visto in rotta con i dem. «Ci sono ...Roma, 2 mag. (Adnkronos) - "Sulla questione se queste posizioni indeboliscono o meno" la posizione dell'Italia, "il nostro paese è un paese democratico e quindi è normale avere una varietà di ...