Tocco di Medel in area di rigore, proteste della Roma nella sfida contro il Bologna | VIDEO (Di domenica 1 maggio 2022) La Roma è in campo contro il Bologna, nel posticipo della 35esima giornata del campionato di Serie A. Si tratta di una sfida molto importante per i giallorossi, in corsa per la qualificazione in Europa. Il primo tempo si è concluso a reti inviolate, ma non sono mancate le occasioni e le proteste. La squadra di Mourinho prova a fare la partita, gli ospiti giocano con coraggio. Nel primo tempo un episodio dubbio, proteste per un Tocco di Medel considerato dai giallorossi di mano. La visuale non è chiara, da un’immagine laterale il calciatore del Bologna sembra colpire prima con il petto, ma i dubbi sono comunque tanti. LA PARADE DE GARY Medel #RomaBologna ... Leggi su calcioweb.eu (Di domenica 1 maggio 2022) Laè in campoil, nel posticipo35esima giornata del campionato di Serie A. Si tratta di unamolto importante per i giallorossi, in corsa per la qualificazione in Europa. Il primo tempo si è concluso a reti inviolate, ma non sono mancate le occasioni e le. La squadra di Mourinho prova a fare la partita, gli ospiti giocano con coraggio. Nel primo tempo un episodio dubbio,per undiconsiderato dai giallorossi di mano. La visuale non è chiara, da un’immagine laterale il calciatore delsembra colpire prima con il petto, ma i dubbi sono comunque tanti. LA PARADE DE GARY...

CalcioWeb : #RomaBologna, proteste dei giallorossi per un tocco di #Medel in area di rigore | VIDEO - Sport_Fair : #RomaBologna, proteste dei giallorossi per un tocco di #Medel: episodio dubbio all'Olimpico | VIDEO - ilcirotano : LIVE Roma-Bologna 0-0: subito un tocco di mano sospetto di Medel - - sportli26181512 : LIVE Roma-Bologna 0-0: subito un tocco di mano sospetto di Medel - nicco_gi : Non esiste motivazione che giustifichi il mancato rigore alla #Roma per il tocco di mano di #Medel. Se non la malafede. #RomaBologna -