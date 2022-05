De Leo: «Abbiamo bisogno di Mihajlovic, lo aspettiamo a braccia aperte» (Di domenica 1 maggio 2022) . Le parole del vice allenatore del Bologna Emilio De Leo, vice allenatore del Bologna, ha parlato a DAZN prima della partita con la Roma. Le sue dichiarazioni: «Arnautovic è responsabilizzato dal mister, è un leader tecnico ed è anche un leader all’interno dello spogliatoio. E’ un ragazzo sempre positivo, sempre aggregante. Il mister lo aspettiamo a braccia aperte, Abbiamo bisogno di lui ed è colui che ci continua a guidare». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di domenica 1 maggio 2022) . Le parole del vice allenatore del Bologna Emilio De Leo, vice allenatore del Bologna, ha parlato a DAZN prima della partita con la Roma. Le sue dichiarazioni: «Arnautovic è responsabilizzato dal mister, è un leader tecnico ed è anche un leader all’interno dello spogliatoio. E’ un ragazzo sempre positivo, sempre aggregante. Il mister lodi lui ed è colui che ci continua a guidare». L'articolo proviene da Calcio News 24.

