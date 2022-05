Combined Pula 4: ben 12 italiani ad un passo dalla qualificazione (Di domenica 1 maggio 2022) Sui campi in terra del Forte Village, in Sardegna, con le "quali" maschili è partito il quarto appuntamento ITF Combined stagionale con due tornei da 25mila dollari Leggi su federtennis (Di domenica 1 maggio 2022) Sui campi in terra del Forte Village, in Sardegna, con le "quali" maschili è partito il quarto appuntamento ITFstagionale con due tornei da 25mila dollari

zazoomblog : Combined Pula 4: qualificazioni al via con 24 Italiani - #Combined #qualificazioni #Italiani - zazoomblog : Combined Pula 3: quarti per Lavagno Ferrari Fausto Tabacco e Galoppini - #Combined #quarti #Lavagno #Ferrari - zazoomblog : Combined Pula 3: esordio vincente per Di Giuseppe Pieri e Brancaccio - #Combined #esordio #vincente #Giuseppe - AndyTennisPadel : RT @federtennis: Lucia #Bronzetti mette in bacheca il titolo dell'ITF di Chiasso, primo successo in un 60mila dollari?? - federtennis : Lucia #Bronzetti mette in bacheca il titolo dell'ITF di Chiasso, primo successo in un 60mila dollari??… -

Combined Pula 4: ben 12 italiani ad un passo dalla qualificazione FIT Itf Pula, semifinale amara per Fausto Tabacco. In finale il francese Lokoli È giunta alle battute conclusive la terza settimana del 2022 di tennis professionistico a Santa Margherita di Pula, in Sardegna, palcoscenico di un evento ITF combined, con due tornei da 25mila ... Itf Forte Village: Porcu ko all’esordio Il giovane portacolori del Tc Cagliari, wild card grazie alla vittoria nell'Open Tc Cagliari to Pula, perde al primo turno del tabellone principale contro il francese Laurent Lokoli ... È giunta alle battute conclusive la terza settimana del 2022 di tennis professionistico a Santa Margherita di Pula, in Sardegna, palcoscenico di un evento ITF combined, con due tornei da 25mila ...Il giovane portacolori del Tc Cagliari, wild card grazie alla vittoria nell'Open Tc Cagliari to Pula, perde al primo turno del tabellone principale contro il francese Laurent Lokoli ...