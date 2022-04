Fidanzati uccisi a Lecce, la Procura chiede l’ergastolo per Antonio De Marco: “Perfettamente capace di intendere e volere” (Di martedì 5 aprile 2022) La Procura di Lecce ha chiesto la condanna alla pena dell’ergastolo con isolamento diurno per un anno per Antonio De Marco, lo studente di scienze infermieristiche reo confesso del duplice omicidio dell’arbitro Leccese Daniele De Santis e della sua fidanzata Eleonora Manta, compiuto nella loro casa di Lecce il 21 settembre del 2020. Il pm, Maria Consolata Moschettini, ha chiesto alla Corte d’assise (presidente Pietro Baffa) di riconoscere il duplice omicidio aggravato dalla premeditazione e dalla crudeltà e di ritenere l’imputato capace di intendere e di volere al momento dei fatti. La sentenza si conoscerà in maggio. De Marco, che all’epoca aveva 21 anni, venne arrestato a distanza di 7 giorni dal ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 5 aprile 2022) Ladiha chiesto la condanna alla pena delcon isolamento diurno per un anno perDe, lo studente di scienze infermieristiche reo confesso del duplice omicidio dell’arbitrose Daniele De Santis e della sua fidanzata Eleonora Manta, compiuto nella loro casa diil 21 settembre del 2020. Il pm, Maria Consolata Moschettini, ha chiesto alla Corte d’assise (presidente Pietro Baffa) di riconoscere il duplice omicidio aggravato dalla premeditazione e dalla crudeltà e di ritenere l’imputatodie dial momento dei fatti. La sentenza si conoscerà in maggio. De, che all’epoca aveva 21 anni, venne arrestato a distanza di 7 giorni dal ...

fanpage : Ergastolo per l’omicida dei fidanzati di Lecce Eleonora Manta e Daniele De Santis: è quanto ha chiesto il pubblico… - BreakingItalyNe : RT @repubblica: Fidanzati uccisi a Lecce, chiesto l'ergastolo per il 21enne reo confesso: 'Ha agito con premeditazione e crudeltà' [di Fran… - Affaritaliani : Lecce, fidanzati uccisi a coltellate: chiesto l'ergastolo per il killer 21enne - news24_city : Fidanzati uccisi con 80 coltellate, chiesto l’ergastolo per Antonio De Marco - repubblica : Fidanzati uccisi a Lecce, chiesto l'ergastolo per il 21enne reo confesso: 'Ha agito con premeditazione e crudeltà'… -