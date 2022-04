Benessere | un bagno d’acqua calda di sera per alleviare stress e tensione

(Di martedì 5 aprile 2022) Un momento per noi, tutto per noi. Si stacca della routine quotidiana e ci si rilassa. In questo periodo poi di notizie che allarmano e di coda del Covid che sembra ancora non scomparire, il ricorso a metodo che possono allentare tensioni esembra sempre più massiccio. Ne parla La Gazzetta dello Sport. Undi acquaè il rimedio a volte alle ansie, ai timori del nostro tempo e alle corse tra lavoro e casa per molte persone. Bastano 20 minuti di immersione in tepore caldo, che simula la mancanza di gravità sulla luna, per secernere endorfine. Gli ormoni delaiutano e aiutano il corpo a stare meglio, per tirare fuori tutte le tossine accumulate. Sembra essere utile soprattutto la, prima di andare a dormire. Favorisce il sonno e ilnotturno. Se ...

