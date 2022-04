Bari, De Laurentiis jr: «Ho pianto dall’emozione. Mio padre un maestro» (Di martedì 5 aprile 2022) Il presidente del Bari Luigi De Laurentiis ha parlato delle emozioni provate per la promozione in Serie B Luigi De Laurentiis, presidente del Bari, in una intervista a Il Mattino ha parlato delle emozioni provate per la promozione in Serie B. EMOZIONI – «Non nascondo che ho pianto, perché vincere è bello. Ho pianto anche a Catanzaro, quando abbiamo vinto lo scontro diretto e lì ho capito che eravamo vicinissimi a raggiungere il traguardo della promozione». PIAZZA STORICA DEL SUD – «Ne sono fiero, orgoglioso. Quando ho visto che Bari-Andria è stata l’ottava partita più vista d’Italia allo stadio ho capito cosa significa avere a disposizione un patrimonio così importante di tifosi. Ed è evidente che questo bacino d’utenza sarà una forza anche nella prossima ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 5 aprile 2022) Il presidente delLuigi Deha parlato delle emozioni provate per la promozione in Serie B Luigi De, presidente del, in una intervista a Il Mattino ha parlato delle emozioni provate per la promozione in Serie B. EMOZIONI – «Non nascondo che ho, perché vincere è bello. Hoanche a Catanzaro, quando abbiamo vinto lo scontro diretto e lì ho capito che eravamo vicinissimi a raggiungere il traguardo della promozione». PIAZZA STORICA DEL SUD – «Ne sono fiero, orgoglioso. Quando ho visto che-Andria è stata l’ottava partita più vista d’Italia allo stadio ho capito cosa significa avere a disposizione un patrimonio così importante di tifosi. Ed è evidente che questo bacino d’utenza sarà una forza anche nella prossima ...

Eurosport_IT : Il Bari torna in Serie B dopo 4 anni ?????? #Bari | #SerieB | #Calcio @sscalciobari - sportli26181512 : #Governance #Notizie Luigi De Laurentiis: «C’è ricorso contro stop FIGC alle multiproprietà»: Bari è in festa per l… - 100x100Napoli : Luigi De Laurentiis: “Napoli e Bari? C’è tempo per affrontare il problema della multiproprietà” - SportdelSud : ??? Il presidente del #Bari, Luigi #DeLaurentiis, ha rilasciato alcune dichiarazioni per commentare la promozione in… - CalcioNapoli24 : -