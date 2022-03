Ucraina, il racconto di un soldato russo catturato: “Il 24 febbraio ci stavamo esercitando e ci hanno detto di dirigerci verso un luogo sconosciuto” (Di mercoledì 2 marzo 2022) “Il 24 febbraio, mentre stavamo conducendo esercitazioni, ci hanno detto che avremmo dovuto dirigerci verso una destinazione sconosciuta. Abbiamo preso acqua e cibo per tre giorni, dopo i quali avremmo dovuto fare ritorno al nostro campo. Quella stessa notte abbiamo passato il confine con l’Ucraina. Per ordine della massima dirigenza della Federazione russa siamo stati privati di cellulari e documenti”. Ecco il racconto di un soldato russo catturato, nel video diffuso dai servizi di sicurezza ucraini. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 2 marzo 2022) “Il 24, mentreconducendo esercitazioni, ciche avremmo dovutouna destinazione sconosciuta. Abbiamo preso acqua e cibo per tre giorni, dopo i quali avremmo dovuto fare ritorno al nostro campo. Quella stessa notte abbiamo passato il confine con l’. Per ordine della massima dirigenza della Federazione russa siamo stati privati di cellulari e documenti”. Ecco ildi un, nel video diffuso dai servizi di sicurezza ucraini. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Advertising

Agenzia_Ansa : Ucraina, Joe Bastianich: 'Racconto il dramma dei profughi'. Per le Iene al confine con la Polonia, 'hanno bisogno… - LaStampa : Attacchi razzisti contro africani sia in Ucraina che in Polonia mentre tentano la fuga, le voci delle vittime nel r… - LaStampa : Guerra in Ucraina, famiglie spezzate alla stazione di Dnipro [il racconto di @mannocchia - foto di @alessioroa]… - GiorgioArfaras : RT @fscodeleo: ???? Ucraina: 2000 civili morti. ONU contro la Russia. @RadioRadicale domani 3 marzo in diretta dalle 7.10 Vi aspettiamo co… - adapagliarulo : RT @fscodeleo: ???? Ucraina: 2000 civili morti. ONU contro la Russia. @RadioRadicale domani 3 marzo in diretta dalle 7.10 Vi aspettiamo co… -