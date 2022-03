Ucraina | “commando in azione per uccidere il presidente Zelensky intercettato grazie allerta dei servizi segreti russi”

(Di mercoledì 2 marzo 2022) Illo ha detto da subito: “Sono il bersaglio numero uno”. E ieri undi élite ceceno sarebbe entrato inperil Volodymyr, ma sarebbe statoe neutralizzato. Una unità cecena “è venuta peril nostro, ed è stata eliminata” ha rivelato Oleksiy Danilov, segretario del Consiglio nazionale per la sicurezza e la difesa dell’. Le forze ucraine, ha aggiunto, erano statete dai rappresentanti delo di sicurezza federale russo “che non vogliono prendere parte a questa sanguinosa guerra”. L’operdoveva essere condotta dall’unità delle forze di Ramzan Kadyrov, leader della Cecenia e alleato del ...

Ultime Notizie dalla rete

