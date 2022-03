Quando vanno in onda The Good Doctor 5 e The Resident 4 su Rai2? (Di mercoledì 2 marzo 2022) Quando vanno in onda The Good Doctor 5 e The Resident 4 su Ra2? Di sicuro non oggi. Primo mercoledì senza i nostri dottori questa sera su Rai2 per via della lunga pausa che i fan dovranno sopportare per qualche settimana. In un primo momento sembrava che la rete volesse rimandare i due medical drama americani al prossimo autunno ma nelle scorse ore la programmazione è nuovamente cambiata e, questa volta, a favore dei fan. Secondo le ultime novità The Good Doctor 5 e The Resident 4 torneranno su Rai2 il prossimo mese di aprile per tenere compagnia ai fan durante l’ultimo scorcio della primavera e prima dell’inizio della programmazione estiva concludendo così la propria corsa. The ... Leggi su optimagazine (Di mercoledì 2 marzo 2022)inThe5 e The4 su Ra2? Di sicuro non oggi. Primo mercoledì senza i nostri dottori questa sera super via della lunga pausa che i fan dovranno sopportare per qualche settimana. In un primo momento sembrava che la rete volesse rimandare i due medical drama americani al prossimo autunno ma nelle scorse ore la programmazione è nuovamente cambiata e, questa volta, a favore dei fan. Secondo le ultime novità The5 e The4 torneranno suil prossimo mese di aprile per tenere compagnia ai fan durante l’ultimo scorcio della primavera e prima dell’inizio della programmazione estiva concludendo così la propria corsa. The ...

