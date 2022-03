Putin dovrà fare i conti con i morti. Ucraini e anche russi (Di mercoledì 2 marzo 2022) Come può Vladimir Putin uscire dall’Ucraina senza perdere completamente la faccia ora che l’ha raccontata al mondo come una minaccia esistenziale (con fantasiose armi di distruzione di massa comprese) per la russia? Come può pensare di costruire un cambio di regime ora che le vittime aumentano e i soldati russi diventato detestati da tutti? Come può giustificare le perdite tra i suoi cittadini? Non solo l’operazione militare sta diventando sempre più violenta, ma la narrazione anche sta uscendo dal controllo del Cremlino. In attesa che la mostruosa colonna di unità meccanizzate piombi su Kiev, i russi continuano a non riuscire a prendere Kharkiv, seconda città più grande dell’Ucraina e snodo tattico importante nel nord-est accerchiato dalla 1º e dalla 4º Divisione corazzata. È lì che ... Leggi su formiche (Di mercoledì 2 marzo 2022) Come può Vladimiruscire dall’Ucraina senza perdere completamente la faccia ora che l’ha raccontata al mondo come una minaccia esistenziale (con fantasiose armi di distruzione di massa comprese) per laa? Come può pensare di costruire un cambio di regime ora che le vittime aumentano e i soldatidiventato detestati da tutti? Come può giustificare le perdite tra i suoi cittadini? Non solo l’operazione militare sta diventando sempre più violenta, ma la narrazionesta uscendo dal controllo del Cremlino. In attesa che la mostruosa colonna di unità meccanizzate piombi su Kiev, inuano a non riuscire a prendere Kharkiv, seconda città più grande dell’Ucraina e snodo tattico importante nel nord-est accerchiato dalla 1º e dalla 4º Divisione corazzata. È lì che ...

