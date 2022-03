(Di mercoledì 2 marzo 2022) Tempo di lettura: 2 minuti– “Fai la prima mossa con le fermate della salute”, è questo lo slogan che accompagnerà l’edizione 2022 della campagna a supporto deglioncologici gratuiti per colon retto, cervice uterina, mammella e melanoma, realizzata dalla Regione Campania in collaborazione con l’Asl. Il tour come tradizione partirà da, con le seguenti prime due: lunedì 7 marzo 2022 – Largo A. Santelmo; martedì 8 marzo 2022 – Piazza della Concordia.Ilstazionerà con i suoi operatori dalle ore 9 alle ore 18. Il tour prevede 20in altrettanti Comuni del territorio provinciale. Si propone di riavvicinare l’utenza e rilanciare le attività didopo l’emergenza pandemica, informando e ...

Advertising

anteprima24 : ** Prevenzione, #Screening su #Camper #Asl: 20 tappe, si parte da #Salerno ** - anteprima24 : ** #Grazzanise: #Screening nel #Parco del Casello Idraulico ** - condor81910905 : RT @Massi_Fantini84: Marzo è il mese europeo di prevenzione del tumore del colon-retto (terzo tumore più diffuso al mondo nei maschi e seco… - CiccioniSe : RT @Massi_Fantini84: Marzo è il mese europeo di prevenzione del tumore del colon-retto (terzo tumore più diffuso al mondo nei maschi e seco… - smilypapiking : RT @Massi_Fantini84: Marzo è il mese europeo di prevenzione del tumore del colon-retto (terzo tumore più diffuso al mondo nei maschi e seco… -

Ultime Notizie dalla rete : Prevenzione screening

...ha il 90% di possibilità di essere sconfitto se diagnosticato precocemente? Per quale tumore dovresti effettuare loa partire dai 50 anni? Sono alcune domande della Campagna di...... info al numero: 0965 - 24341) per consulenze gratuite riguardanti lae la cura dell'...e sappiamo inoltre quanto l'emergenza Covid abbia inciso negativamente sull'attività die ...In occasione della Festa della Donna, il Comune di Pellezzano, in collaborazione con l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno, organizza una giornata dedicata alla prevenzione della pat ...Per l’occasione il Dipartimento delle scienze radiologiche, diretto dal dottor Angelo Trigona, ha aderito all’iniziativa “AbbracciAMO la prevenzione”, una campagna ... contattando il Centro gestionale ...