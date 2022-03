Napoli su Bremer, Laudisa svela: “Possibile asta con un top club di Serie A” (Di mercoledì 2 marzo 2022) A Radio Goal, programma in onda su Radio Kiss Kiss Napoli, è intervenuto il giornalista della Gazzetta dello Sport Carlo Laudissa, il quale si è soffermato sul calciomercato legato al Napoli e sulla questione Bremer. Di seguito le sue parole: Gleison Bremer, Napoli-Torino“Bremer? Il presidente Cairo si sente forte anche sulle sue ultime prestazioni, come quelle in marcatura nel derby su Vlahovic. Il prezzo del centrale granata, considerando le sirene inglesi, sale sempre di più: è probabile che assisteremo ad un’asta fra Napoli, Inter e le altre”. Leggi su spazionapoli (Di mercoledì 2 marzo 2022) A Radio Goal, programma in onda su Radio Kiss Kiss, è intervenuto il giornalista della Gazzetta dello Sport Carlo Laudissa, il quale si è soffermato sul calciomercato legato ale sulla questione. Di seguito le sue parole: Gleison-Torino“? Il presidente Cairo si sente forte anche sulle sue ultime prestazioni, come quelle in marcatura nel derby su Vlahovic. Il prezzo del centrale granata, considerando le sirene inglesi, sale sempre di più: è probabile che assisteremo ad un’fra, Inter e le altre”.

