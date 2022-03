Matteo Salvini vuole la pace e vorrebbe andare in Ucraina: “Se credi in qualcosa devi andare fino in fondo” (Di mercoledì 2 marzo 2022) Matteo Salvini è improvvisamente diventato il portabandiera del pacifismo. Da qualche giorno a questa parte l’uomo che nel 2015 diceva “Cedo due Mattarella per mezzo Putin” si ritrova a parlare di rapporti diplomatici pro forma con il presidente russo, con cui non dice di essere d’accordo ma che si guarda bene dal criticare apertamente, benché lo definisca “l’aggressore”. Ora il senatore dice di avere intenzione di andare oltre, addirittura di partire: andare in mezzo al conflitto e aiutare, collaborare -sempre in nome della pace- e contribuire alla fine del conflitto. Matteo Salvini parla in conferenza stampa, e sembra molto impaziente di negare che la Lega abbia mai avuto rapporti di forte connessione con il Cremlino di Putin: ... Leggi su thesocialpost (Di mercoledì 2 marzo 2022)è improvvisamente diventato il portabandiera del pacifismo. Da qualche giorno a questa parte l’uomo che nel 2015 diceva “Cedo due Mattarella per mezzo Putin” si ritrova a parlare di rapporti diplomatici pro forma con il presidente russo, con cui non dice di essere d’accordo ma che si guarda bene dal criticare apertamente, benché lo definisca “l’aggressore”. Ora il senatore dice di avere intenzione dioltre, addirittura di partire:in mezzo al conflitto e aiutare, collaborare -sempre in nome della- e contribuire alla fine del conflitto.parla in conferenza stampa, e sembra molto impaziente di negare che la Lega abbia mai avuto rapporti di forte connessione con il Cremlino di Putin: ...

