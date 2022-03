M5s | Conte “Mi sottoporrò a una nuova votazione”

(Di mercoledì 2 marzo 2022) Milano – “La leadership non credo che sia solo una questione di pronunce, peraltro provvisorie cautelari da parte di un tribunale. Io e la comunità del M5S siamo uniti, non solo da tre anni di lavoro insieme ma poi anche da un voto che ha portato il 92% quasi il 93% dei votanti a esprimere una preferenza per questa leadership”: Lo ha detto il leader del M5S Giuseppe, ospite a “Non Stop News” su Rtl. “Abbiamo già predisposto tutto – aggiunge – perchè comunque non possiamo rimanere appesi ai differenti pronunciamenti che possono venire da un tribunale. Ricorderete che in prima istanza era stato un provvedimento a noi favorevole, questo sfavorevole è di seconda istanza ed ha determinato la sospensione. Per questo faremo tabula rasa di quanto accaduto e torneremo dai nostri iscritti con unagià fissata per il 10 e l’11 marzo. In ...

L'ex premier e leader delGiuseppeè stato ospite questa mattina in 'Non Stop News' con Giusi Legrenzi, Enrico Galletti e Massimo Lo Nigro e ha parlato della prosecuzione della sua attività politica, del Green Pass, ...Sostituirenon è stata azzeccata la scelta. Non sono un grande estimatore di Inzaghi, nel ... Draghi, il voto in Parlamento e il casoSe fosse vero, gli irriducibili del “campo larghissimo” in Sicilia starebbero sfruttando gli ultimi granelli di sabbia di una clessidra inesorabile per «un esperimento che, se va in porto per il sinda ...Semplice: è stato eletto quando era in auge la maggioranza gialloverde. Governo Conte 1, per intenderci, non proprio ostile alla Russia di Putin. Poi il vento è cambiato e le bandiere di M5S e Lega ...