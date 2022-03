L' Onu approva fra applausi risoluzione contro l' invasione russa

(Di mercoledì 2 marzo 2022) L'Assemblea generale dell'Onu hato lal'della Russia in Ucraina. Con 141 sì, 5 no e 35 astenuti, l'Onu ha chiesto l'immediato stop delle operazioni militari e il ...

L'Assemblea generale dell'ha approvato la risoluzione contro l'invasione della Russia in Ucraina. Con 141 sì, 5 no e 35 astenuti, l'ha chiesto l'immediato stop delle operazioni militari e il ritiro delle truppe. L'annuncio è avvenuto fra gli applausi dell'Assemblea che si è alzata tutta in piedi. L'Italia è stata tra i 19 ...17.58risoluzione di condanna contro la Russia L'assemblea delle Nazioni Unite a stragrande maggioranzala risoluzione di condanna contro la Russia: I voti a favore sono stati 141,...(ANSA) - BELGRADO, 02 MAR - Anche la Serbia ha votato a favore della risoluzione che condanna l'invasione russa dell'Ucraina, approvata dall'Assemblea generale ... L'ambasciatore serbo all'Onu, ...141 i voti a favore, 5 i contrari, 35 le astensioni. Borrell (Ue): "Il mondo è unito nella difesa delle leggi e dei principi su cui si basa la pace e la sicurezza internazionali".