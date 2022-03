James Rodriguez e il retroscena sull'Atletico Madrid | 'Era tutto fatto | poi il Real'

Advertising

calcioesport360 : ?????? James Rodriguez ha ammesso di voler già lasciare il Qatar. Il colombiano è arrivato a settembre all'Al-Rayyan d… - sportli26181512 : Calciomercato James Rodriguez: ecco dove può finire l'ex Real Madrid: Secondo quanto riferito da AS il Galatasaray… - infoitsport : Calciomercato Galatasaray, interesse per James Rodriguez: i dettagli - petrazzuolo : RT @napolimagazine: DALLA SPAGNA - Galatasaray, primi contatti con Mendes per James Rodriguez - susydigennaro : RT @napolimagazine: DALLA SPAGNA - Galatasaray, primi contatti con Mendes per James Rodriguez -

Ultime Notizie dalla rete : James Rodriguez

... il Monaco riesce ad arrivare in semifinale di Champions League e a portare nel Principato grandi campioni, come i colombiani Radamel Falcao e. Nel 2017, sempre con il trust che ...Commenta per primo Secondo quanto riferito da AS il Galatasaray avrebbe messo nel mirino, colombiano ex Real Madrid oggi in Qatar al Al Rayyan.Secondo quanto riferito da AS il Galatasaray avrebbe messo nel mirino James Rodriguez, colombiano ex Real Madrid oggi in Qatar al Al Rayyan.Il Galatasaray vorrebbe rinforzare il proprio reparto offensivo e per questo, stando a quanto riporta AS, avrebbe messo nel mirino James Rodriguez, attualmente in forza al club qatariota dell’Al Rayya ...