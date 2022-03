Incendio all’alba in un’abitazione, paura per una famiglia sannita (Di mercoledì 2 marzo 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoSant’Agata de Goti (Bn) – Un Incendio è scoppiato questa mattina in un’abitazione di via Giannelli, a Sant’Agata de’ Goti. Fortunatamente non si lamentano vittime o feriti per il rogo che ha interessato una casa al momento abitata e di proprietà di un uomo. Per accertare la dinamica dell’innesco del fuoco, partito probabilmente dalla zona soggiorno, le indagini sono in corso da parte dei Carabinieri di Dugenta e Sant’Agata de’ Goti. Sul posto sono intervenuti i vigili del Fuoco di Bonea per le operazioni di spegnimento. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 2 marzo 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoSant’Agata de Goti (Bn) – Unè scoppiato questa mattina indi via Giannelli, a Sant’Agata de’ Goti. Fortunatamente non si lamentano vittime o feriti per il rogo che ha interessato una casa al momento abitata e di proprietà di un uomo. Per accertare la dinamica dell’innesco del fuoco, partito probabilmente dalla zona soggiorno, le indagini sono in corso da parte dei Carabinieri di Dugenta e Sant’Agata de’ Goti. Sul posto sono intervenuti i vigili del Fuoco di Bonea per le operazioni di spegnimento. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Advertising

anteprima24 : ** Incendio all'alba in un'abitazione, paura per una famiglia sannita ** - infoitinterno : Scoppia l'incendio in una villetta all'alba, paura per due coniugi finiti in ospedale [FOTO] - irene_priolo : All'alba di ieri incendio nell’impianto di gestione rifiuti Sabar, a Novellara (RE). Intervenuti immediatamente Vig… - messveneto : Incendio all’alba in un impianto a biomasse: danni per 1,5 milioni - mattinodipadova : Le immagini mostrano il distretto di Obolon, alla periferia di Kiev, nella notte e all’alba del 26 febbraio. Nei vi… -

Ultime Notizie dalla rete : Incendio all’alba Incendio all'alba in un'abitazione, paura per una famiglia sannita anteprima24.it