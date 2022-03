Il Papa ringrazia i polacchi per l'aiuto ai profughi ucraini (Di mercoledì 2 marzo 2022) Nel corso dell'udienza di mercoledì 2 marzo, Papa Francesco ha ringraziato i polacchi per l'aiuto dato agli ucraini che fuggono dalla guerra, a sette giorni dall'inizio dell'invasione russa."Saluto ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 2 marzo 2022) Nel corso dell'udienza di mercoledì 2 marzo,Francesco hato iper l'dato agliche fuggono dalla guerra, a sette giorni dall'inizio dell'invasione russa."Saluto ...

Advertising

Exaudi_Notizie : La gratitudine di #PapaFrancesco ai polacchi che hanno aperto le porte agi ucraini che fuggono dalla… - fisco24_info : Papa, grazie ai polacchi, hanno aperto confini e cuori: 'Popolo soffre, portiamolo nel cuore'. Ringrazia frate ucra… - zazoomblog : Ucraina papa Francesco ringrazia i polacchi per laccoglienza dei rifugiati - #Ucraina #Francesco #ringrazia - palermomaniait : Ucraina, Papa Francesco ringrazia i polacchi: ''Hanno aperto confini e cuori'' - - Teleradiopace : Il Papa ringrazia il popolo polacco per l’accoglienza agli ucraini in fuga -