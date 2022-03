Il nuovo Sonos Roam SL perde il microfono ma diventa più conveniente

Advertising

Digital_Day : C'è un nuovo diffusore Sonos portatile: Roam SL, perde il microfono, ma non la versatilità dell'originale - TuttoTechNet : Arriva il nuovo ed “economico” speaker senza microfono Sonos Roam SL - fainformazione : Ufficiale lo speaker smart portable Sonos Roam SL (senza comandi vocali) Praticamente uguale rispetto al predecess… - fainfoscienza : Ufficiale lo speaker smart portable Sonos Roam SL (senza comandi vocali) Praticamente uguale rispetto al predecess… - CarloMauri1 : Un nuovo post dal titolo (Sonos Roam SL: arriva lo speaker ultra portatile con alta qualità dell'audio) è stato pub… -

Ultime Notizie dalla rete : nuovo Sonos

Dopo la presentazione della seconda generazione della lampada speaker Symfonisk in coppia con Ikea,ha ufficializzato unprodotto, sempre nella tipologia speaker , ma decisamente più tradizionale nel form factor, rappresentato dalRoam SL .Roam RL, versione leggermente ...Se il prodotto vi ha sempre ispirato ma l'avete trovato troppo caro, forse questoSL farà al ... Sul sito diè già arrivato, mentre un controllo rapido presso rivenditori terzi vari non ha ...Sonos annuncia una nuova versione del diffusore Wi-Fi e Bluetooth portatile Roam: perde il microfono e quindi le funzioni relative, tra cui il supporto agli assistenti vocali, ma mantiene tutta la fle ...Sonos lancia lo speaker Roam SL, l'ultimo suo prodotto in cui sono stati rimossi i microfoni per contenerne il prezzo. Sonos ha già applicato lo stesso trattamento a prodotti come One SL e Arc SL (da ...