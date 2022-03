I fratelli Klitschko sono al fronte (Di mercoledì 2 marzo 2022) Giovedì scorso, a poche ore dall’attacco russo all’Ucraina, il sindaco di Kiev Vitali Klitschko è apparso in un video insieme al fratello Wladimir. Dopo un profondo sospiro di preoccupazione si è rivolto ai suoi cittadini e al resto del mondo in ucraino: «Quello che la Russia sta facendo è una grande tragedia, non solo per l’Ucraina, ma per l’intera Europa. sono convinto che sopravvivremo, resteremo in piedi mostrando la nostra forza e spirito». Di seguito, il fratello si è rivolto direttamente alla comunità internazionale in inglese: «Questa guerra non avrà vincitori, ma vinti. Dobbiamo restare uniti contro l’aggressione, e non lasciare che avvenga in Ucraina, in Europa e nel mondo. Insieme siamo forti, sosteneteci. Grazie». Come molti altri ucraini, i fratelli Klitschko oggi si trovano coinvolti in un conflitto ... Leggi su ultimouomo (Di mercoledì 2 marzo 2022) Giovedì scorso, a poche ore dall’attacco russo all’Ucraina, il sindaco di Kiev Vitaliè apparso in un video insieme al fratello Wladimir. Dopo un profondo sospiro di preoccupazione si è rivolto ai suoi cittadini e al resto del mondo in ucraino: «Quello che la Russia sta facendo è una grande tragedia, non solo per l’Ucraina, ma per l’intera Europa.convinto che sopravvivremo, resteremo in piedi mostrando la nostra forza e spirito». Di seguito, il fratello si è rivolto direttamente alla comunità internazionale in inglese: «Questa guerra non avrà vincitori, ma vinti. Dobbiamo restare uniti contro l’aggressione, e non lasciare che avvenga in Ucraina, in Europa e nel mondo. Insieme siamo forti, sosteneteci. Grazie». Come molti altri ucraini, ioggi si trovano coinvolti in un conflitto ...

