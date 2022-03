Guerra Russia-Ucraina: Apple prende una drastica decisione (Di mercoledì 2 marzo 2022) Apple ha preso una decisione inequivocabile, ossia quella di sospendere la vendita di ognuno dei suoi prodotti in Russia dopo l’invasione dell’Ucraina, facendo sapere di volersi schierare dalla parte di tutte le persone che soffrono per via di tutta questa violenza. La mela ha seriamente intenzione di far sentire la propria voce, non solo interrompendo la vendita di iPhone, iPad, Mac e di tutti i suoi prodotti sul mercato russo, ma anche limitando alcuni dei servizi proprietari nel territorio, come nel caso di Apple Pay. Come riportato da ‘edition.cnn.com‘, la decisione di Apple arriva anche dopo una lettera scritta dal vice primo ministro dell’Ucraina, Mykhailo Fedorov, a Tim Cook, in cui si chiedeva di tagliare fuori la Russia ... Leggi su optimagazine (Di mercoledì 2 marzo 2022)ha preso unainequivocabile, ossia quella di sospendere la vendita di ognuno dei suoi prodotti indopo l’invasione dell’, facendo sapere di volersi schierare dalla parte di tutte le persone che soffrono per via di tutta questa violenza. La mela ha seriamente intenzione di far sentire la propria voce, non solo interrompendo la vendita di iPhone, iPad, Mac e di tutti i suoi prodotti sul mercato russo, ma anche limitando alcuni dei servizi proprietari nel territorio, come nel caso diPay. Come riportato da ‘edition.cnn.com‘, ladiarriva anche dopo una lettera scritta dal vice primo ministro dell’, Mykhailo Fedorov, a Tim Cook, in cui si chiedeva di tagliare fuori la...

