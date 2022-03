Guerra in Ucraina, il grazie del Papa ai polacchi: “Hanno aperto confini e cuori ai profughi” (Di mercoledì 2 marzo 2022) Città del Vaticano – Al termine dell’Udienza generale (leggi qui), Papa Francesco, nel giorno dedicato alla preghiera per la pace nell’est Europa, ringrazia i polacchi: “Voi, per primi, avete sostenuto l’Ucraina, aprendo i vostri confini, i vostri cuori e le porte delle vostre case agli ucraini che scappano dalla Guerra. State offrendo generosamente a loro tutto il necessario perché possano vivere dignitosamente, nonostante la drammaticità del momento. Vi sono profondamente grato e vi benedico di cuore!”. Poi, a braccio, ringrazia il frate francescano che fa lo speaker in polacco durante le Udienze: “Lui è ucraino! E i suoi genitori sono in questo momento nei rifugi sotto terra, per difendersi dalle bombe, in un posto vicino a Kiev. E lui continua a fare il suo dovere qui, con noi. ... Leggi su ilfaroonline (Di mercoledì 2 marzo 2022) Città del Vaticano – Al termine dell’Udienza generale (leggi qui),Francesco, nel giorno dedicato alla preghiera per la pace nell’est Europa, ringrazia i: “Voi, per primi, avete sostenuto l’, aprendo i vostri, i vostrie le porte delle vostre case agli ucraini che scappano dalla. State offrendo generosamente a loro tutto il necessario perché possano vivere dignitosamente, nonostante la drammaticità del momento. Vi sono profondamente grato e vi benedico di cuore!”. Poi, a braccio, ringrazia il frate francescano che fa lo speaker in polacco durante le Udienze: “Lui è ucraino! E i suoi genitori sono in questo momento nei rifugi sotto terra, per difendersi dalle bombe, in un posto vicino a Kiev. E lui continua a fare il suo dovere qui, con noi. ...

Advertising

riotta : Il presidente cinese Xi Jinping si stanca alla fine delle scorrerie del suo vassallo #Putin e la Cina chiede la fin… - ladyonorato : L’UE USERÀ I FONDI DESTINATI AGLI AIUTI UMANITARI PER COMPRARE ARMI DA GUERRA PER L’UCRAINA. I NOSTRI SOLDI SERVIRA… - Palazzo_Chigi : #Ucraina, Draghi: Tollerare una guerra d’aggressione nei confronti di uno Stato sovrano europeo vorrebbe dire mette… - C3vLocke : RT @boni_castellane: In questo momento, nella più totale normalità e nel silenzio di Emergency, Sant'Egidio e la Caritas, in Italia i conso… - BeppeGiulietti : RT @andreapurgatori: POLVERIERA UCRAINA. #ATLANTIDE 21:15 #LA7 per seguire in diretta #guerra #Ucraina/#Russia, #negoziati possibili, retro… -