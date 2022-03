Garanzini su Milan-Inter | sfida triste | che rilancia le ambizioni del Napoli e i sogni di Juve e Atalanta 

(Di mercoledì 2 marzo 2022) Il derby di Coppa Italia traè finito 0-0, in una partita scialba, sicuramente priva di spettacolo. Su La Stampa, Gigila commenta. “La squadra di Pioli ha perso brillantezza, ma quella di Inzaghi si è smarrita per davvero: il digiuno offensivo continua, la fase d’attacco è davvero diventata un optional. Una, che letta in chiave di campionatouna volta di più ledele idi rimonta dellantus, senza dimenticare l’Atalanta”. Leesi, scrive, “si sono smarrite sul più bello, proprio quando il campionato pareva essere affar loro”. Tra le due, è andata meglio il. Sull’: “non è un segreto ...

Advertising

napolista : Garanzini su #MilanInter: sfida triste, che rilancia le ambizioni del #Napoli e i sogni di Juve e Atalanta Su La… - infoitsport : Garanzini su La Stampa: 'Il Milan anche nei momenti difficili ha un'anima' - infoitsport : Garanzini su La Stampa: “Se l'Inter non fa più gol e il Milan non li difende, addio scudetto” - peppe76199232 : RT @MilanNewsit: Garanzini su La Stampa: 'Il Milan anche nei momenti difficili ha un'anima' - sportli26181512 : Garanzini su La Stampa: 'Il Milan anche nei momenti difficili ha un'anima': Tra le pagine de La Stampa è presente u… -

Ultime Notizie dalla rete : Garanzini Milan

IlNapolista

Gigiper 'La Stampa' doppietta per dusan vlahovic in empoli juventus 9 Senza ancora riuscire a ... E poiché Inter enel frattempo lo hanno perso, ...... Theo Hernandez - Paulo Dybala Su La Stampa Gigicommenta lo striminzito pareggio trae Juve a San Siro. Una 'delle partite più deludenti dell'intera stagione', scrive, anche se con ...Come andrà a finire è impossibile dire. Poi è arrivata la grande striscia di risultati, ma anche di gioco, dell'Inter, mentre il Milan senza mai davvero incantare ha dimostrato anche nei momenti diffi ...Garanzini su La Stampa: “Se l’Inter non fa più gol e il Milan non li difende, addio scudetto”. vedi letture. Tra le pagine de La Stampa è presente un fondo di Gigi Garanzini sull’andamento del campion ...